Johnson na seba prevzal zodpovednosť za kauzu partygate

Londýn 25. mája (TASR) - Britský premiér Boris Johnson prevzal na seba v stredu plnú zodpovednosť za večierky, ktoré sa konali v sídle britskej vlády na Downing Street v čase pandemického lockdownu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Preberám na seba plnú zodpovednosť za to, čo sa stalo pod mojím dohľadom... Som zahanbený, poučil som sa," uviedol Johnson v britskom parlamente.



Britský premiér opakovane čelí výzvam na odstúpenie od opozičných politikov i členov vlastnej strany po tom, ako sa prišlo na to, že v sídle vlády sa konali večierky, na ktorých sa podával alkohol, v čase, keď vláda vyzývala britských občanov, aby sa nesocializovali mimo svojej domácnosti. Niektorí ľudia sa pritom v tomto čase nemohli zúčastniť ani na pohreboch svojich blízkych, pripomína Reuters.



Vyšetrovanie kauzy "partygate" sa začalo na základe zistení druhej tajomníčky úradu vlády Sue Grayovej. Tá vo svojej vyšetrovacej správe, ktorej záverečnú časť zverejnili v stredu, z večierkov neobviňovala konkrétne Johnsona, no poskytla viacero detailov o večierkoch vrátane fotografií z vyše desiatich takýchto stretnutí, pričom na niektorých sa zúčastnil aj Johnson. Grayová v správe uviedla, že mnohé z týchto večierkov neboli v súlade s vtedajšími protipandemickými opatreniami.



Britskému premiérovi tiež v tejto súvislosti udelili pokutu pre oslavu svojich 56. narodenín, ktorá sa uskutočnila 19. júna 2020. Pokutu mu udelili napriek tomu, že Grayová vo svoje správe uviedla, že Johnson o tomto večierku dopredu nevedel.



Počiatočné zistenia Grayovej týkajúce sa večierkov zverejnili ešte v januári, avšak bližšie detaily publikovali len minulý týždeň po ukončení samostatného vyšetrovanie polície, na základe ktorého bolo udelených 126 pokút.