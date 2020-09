Johnson: Pandémia podnietila svetových lídrov, aby sa spojili

Britský premiér Boris Johnson hovorí počas tlačovej konferencie ku koronavírusu 17. júla 2020 v Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 26. septembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson počas svojho sobotňajšieho virtuálneho príhovoru na Valnom zhromaždení (VZ) OSN uviedol, že koronavírusová pandémia narušila väzby medzi národmi, no podnietila tiež svetových lídrov, aby sa spojili proti "", ktorým je ochorenie COVID-19. Informovala o tom agentúra AP.Johnson vo vopred zaznamenanom videu povedal, že deväť mesiacov od začiatku pandémie "". Podľa neho pandémia ""." uviedol. Britský premiér tiež predstavil plán prevencie proti ďalšej globálnej pandémii, ktorý zahŕňa vybudovanie siete zoonotických výskumných laboratórií po celom svete s cieľom identifikovať nebezpečné patogény skôr, ako sa dostanú zo zvierat na človeka.Johnson, ktorý bol na jar v dôsledku nákazy novým koronavírusom sám hospitalizovaný, tiež vyzval krajiny, aby navzájom zdieľali údaje s cieľom vytvoriť globálny systém včasného varovania pred ohniskami chorôb. V príhovore okrem toho naliehal, aby krajiny nezávádzali kontroly pri vývoze základných tovarov, ako to mnohí urobili počas pandémie.Johnson sa tiež zaviazal prispieť sumou 500 miliónov libier prostredníctvom globálnej iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s názvom COVAX, ktorá má zabezpečiť spravodlivý prístup k cenovo dostupným vakcínam proti ochoreniu COVID-19 všade na svete a pre každého. Oznámil tiež, že Spojené kráľovstvo v nasledujúcich štyroch rokoch zvýši financovanie Svetovej zdravotníckej organizácie o 30 percent - na 340 miliónov libier.