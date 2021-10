Johnson na zjazde konzervatívcov prisľúbil transformáciu ekonomiky

Manchester 6. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson prisľúbil v stredu na zjazde vládnej Konzervatívnej strany ukončenie "desaťročí stagnácie a neistoty" a riešene "dlhodobých štrukturálnych nedostatkov", spočívajúcich najmä v spoliehaní sa na dovoz lacnej pracovnej sily zo zahraničia. Informovala o tom agentúra AP.



Johnson vyzdvihol "slobody brexitu", ktoré prinieslo vystúpenie Británie z Európskej únie, a to aj napriek tomu, že nedostatok vodičov nákladných áut a ďalších pracovníkov spôsobil v krajine chaos a problémy s dodávkami pohonných hmôt. Brexitom sa totiž ukončila možnosť občanov EÚ pracovať v Británii bez víz, v dôsledku čoho britská ekonomika výrazne utrpela, pripomína AP.



"Chystáme sa zmeniť smerovanie britskej ekonomiky, čo bol dlho očakávaný krok," povedal Johnson. Zároveň zdôraznil, že "odpoveďou je riadená migrácia, ktorá umožní talentovaným ľuďom pricestovať do Británie". "Nemôžeme používať prisťahovalectvo ako ospravedlnenie za to, že neinvestujeme do ľudí, do ich zručností a do vybavenia, zariadení a strojov," skonštatoval podľa agentúry Reuters.



Ako uvádza agentúra AP, Johnsonov prejav pred delegátmi strany bol plný optimizmu, avšak odznelo v ňom iba málo konkrétnych riešení a postupov.



Podľa agentúry AP vyviedla britskú ekonomiku z rovnováhy koronavírusová pandémia spoločne s brexitom. Situácia nie je taká zlá ako v rokoch 1978 a 1979, keď štrajk tisícov zamestnancov ochromil základné služby a vyvolal krízu vedúcu k zvoleniu konzervatívnej premiérky Margaret Thatcherovej. Britská ekonomika však teraz zažíva svoje najrozsiahlejšie ochromenie za posledné roky.