Johnson nariadil zákaz vychádzania pre juhovýchodnú časť Anglicka

Ľudia pracujúci v zábavnom priemysle stoja na ulici Matthew Street v Liverpoole a preukazujú podporu sektoru tažko zasiahnutého koronakrízou počas prejavu britského premiéra Borisa Jonsona v Dolnej snemovni britského parlamentu v pondelok 12. októbra 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Londýn 19. decembra (TASR) - Obyvatelia Londýna a juhovýchodnej časti Anglicka musia od nedele "zostať doma", vyhlásil v sobotu britský premiér Boris Johnson v rámci úsilia dostať pod kontrolu šírenie nového, zrejme ešte nákazlivejšieho variantu koronavírusu SARS-CoV-2.Podľa agentúry AFP Johnson v televíznom prejave uviedol, že nový variant vírusu. Nariadil preto od nedele nové obmedzenia pre Londýn a juhovýchodnú časť Anglicka s tým, žeminimálne do 30. decembra.Johnsonova vláda už v pondelok oznámila, že nový rýchly nárast počtu nakazených môže súvisieť aj s novým variantom koronavírusu. Uviedla to pri ohlasovaní pritvrdenia epidemiologických opatrení v Londýne a priľahlých oblastí Anglicka, v ktorých od stredy 16. decembra platí najprísnejší stupeň reštrikcií.Experti varovali členov britskej vlády, že nový variant sa podľa všetkého šíri ešte rýchlejšie, než jeho doterajšie podoby, informovala televízia Sky News.Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než predchádzajúce, alebo že by bol rezistentný na novovyvinuté vakcíny.Domnievajú sa pritom, že k rýchlejšiemu šíreniu vírusu mohol paradoxne v posledných týždňoch prispieť aj optimizmus vyvolaný novými vakcínami a očkovaním. Mnohí Briti totiž prestali dodržiavať epidemiologické reštrikcie a pravidlá.Boris Johnson sa v piatok vyjadril nádej, že v Anglicku nebude nutné po vianočných sviatkoch zaviesť v poradí už tretí lockdown, pričom takúto možnosť odmietol vylúčiť.