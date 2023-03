Johnson navrhol svojho otca Stanleyho na udelenie rytierskeho titulu

Londýn 6. marca (TASR) - Bývalý britský premiér Boris Johnson navrhol svojho otca Stanleyho Johnsona na udelenie rytierskeho titulu. Urobil to v rámci výsad spojených so svojou rezignáciou. TASR správu prevzala z webovej stránky denníkov The Guardian a The Times.



Johnson svojho otca zaradil medzi 100 osôb, ktoré navrhol na udelenie rôznych vyznamenaní. Tento zoznam musí následne schváliť úrad vlády.



Nominácia vyvoláva otázky v spojitosti s využívaním týchto výsad pre rodinných príslušníkov. Johnson medzi nominovaných zaradil aj svojho brata Josepha.



Johnsona v roku 2020, keď bol premiér, obviňovali z rodinkárstva, pretože brata nominoval na udelenie šľachtického titulu.



Stanley Johnson (82) bol v rokoch 1979-1984 poslancom Európskeho parlamentu. Pracoval aj pre Svetovú banku a Európsku komisiu. Joseph Johnson (51) v rokoch 2018-2019 pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve pre univerzity, vedu, výskum a inovácie.



Boris Johnson (58) bol premiérom od júla 2019. Rozhodnutie rezignovať oznámil vlani začiatkom júla a z postu premiéra oficiálne odstúpil v septembri. Jedným z dôvodov bola séria škandálov, vrátane večierkov v sídle premiéra na Downing Street počas covidovej pandémie. Ich konanie je predmetom vyšetrovania pre možné porušenie pandemických opatrení.