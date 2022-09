Johnson navštívil jadrovú elektráreň na východe Anglicka

Londýn 1. septembra (TASR) - Zníženie závislosti na dodávkach ruských energií by bolo dobrým výsledkom vojny na Ukrajine, vyhlásil vo štvrtok dosluhujúci britský premiér Boris Johnson. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Johnson v príhovore, ktorý predniesol počas návštevy jadrovej elektrárne na východe Anglicka, uviedol, že z vojny na Ukrajine, ktorú inicioval ruský prezident Vladimir Putin, vzíde aj niečo dobré. "Myslím si, že z tejto katastrofy, z Putinovej vojny, vzíde niečo dobré v tom, že Európa sa odstaví od ruského uhľovodíka," povedal Johnson.



"Nebudeme už viac vystavovaní a zraniteľní jeho (Putinovym) vydieraním. V našej krajine výrazne zrýchlime dlho odkladané reformy a kroky, smerujúce k tomu, aby sme sa stali energeticky nezávislí, a to predovšetkým tak, že napravíme škody, ktoré sme napáchali na našom jadrovom priemysle," pokračoval Johnson.



Po prednesení príhovoru sa novinári britského premiéra spýtali aj na riziko, ktoré v súčasnosti predstavuje situácia v Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) na juhu Ukrajiny. Táto elektráreň, ktorú na začiatku invázie obsadili ruské vojská, sa totiž nachádza pri frontovej línii a jej priľahlá oblasť je často ostreľovaná.



Podľa Johnsona je záporožská elektráreň ukrajinská a mala by sa pre to vrátiť pod kontrolu ukrajinskej strany.



"Je jasné, čo je cieľom Rusov, o ktorom hovoria otvorene... Chcú elektráreň odpojiť od ukrajinskej siete a pripojiť ju na ruskú sieť," uviedol Johnson s tým, že takéto konanie so sebou prináša mnoho rizík. "V Záporoží nechceme podstupovať žiadne riziko," povedal Johnson.