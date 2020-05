Johnson nebude čeliť vyšetrovaniu za zneužitie právomocí

Londýn 21. mája (TASR) - Britský Nezávislý úrad pre vnútornú kontrolu polície (IOPC) vo štvrtok rozhodol, že premiér Boris Johnson nebude čeliť vyšetrovaniu pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomocí. Podozrenia sa týkali obdobia, keď bol Johnson londýnskym starostom, informovala agentúra AP.



Úrad skúmal, či existujú dôvody na vyšetrovanie Johnsona v súvislosti s údajnými výhodami, ktoré mal ako šéf magistrátu poskytnúť firme americkej podnikateľky a bývalej modelky Jennifer Arcuriovej.



IOPC podľa svojich vyjadrení napokon nenašiel žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že by Johnson poskytol Arcuriovej akékoľvek výhody. Vyšetrovatelia však nevylúčili, že starosta udržiaval s touto podnikateľkou intímny vzťah, a preto mal v tejto otázke oficiálne priznať konflikt záujmov.



Súčasný britský premiér v tejto kauze vždy akékoľvek previnenie odmietal. Jeho hovorca vo štvrtok rozhodnutie IOPC privítal a obvinenia vznášané v tejto veci na Jonhsonovu adresu označil za vyfabrikované a politicky motivované.



Niekoľko mesiacov trvajúce vyšetrovanie IOPC pritom hovorca označil za "stratu času".



Podľa správ britskej tlače mal Johnson poskytnúť podnikateľke Arcuriovej neoprávnené výhody v podobe sponzorských financií a účasti na obchodných misiách, ktoré on sám viedol. Boris Johnson bol starostom Londýna v rokoch 2008-16.



IOPC rozhodol, že sa vo veci nebude otvárať vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Celú záležitosť však bude naďalej preverovať Úrad pre oblasť Londýna (GLA), ktorý vo veci vedie vlastné vyšetrovanie.