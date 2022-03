Johnson: Nehrozí, že by Ukrajina v dohľadnej dobe vstúpila do NATO

Abú Zabí 16. marca (TASR) - Podľa britského premiéra Borisa Johnsona v dohľadnej dobe neexistuje šanca vstupu Ukrajiny do NATO. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii v Spojených arabských emirátoch. TASR správu prevzala od agentúr PA a DPA.



"S (ukrajinským prezidentom Volodymyrom) Zelenským som sa rozprával v utorok. Rozumiem mu, aj pozícii, v ktorej sa nachádza. No ako sme už zdôraznili aj pred (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom, je vylúčené, aby Ukrajina v najbližšej dobe vstúpila do NATO," zdôraznil Johnson.



Reagoval tak na vyhlásenia Zelenského, ktorý počas utorkového telefonátu s Johnsonom a ďalšími lídrami severských a pobaltských štátov vyjadril frustráciu z toho, že Ukrajina zatiaľ nedostala pozvánku do NATO. Dodal však, že Ukrajina musí túto situáciu akceptovať.



Johnson zdôraznil, že rozhodnutia o budúcnosti Ukrajiny ležia na pleciach ukrajinských občanov a ich zvoleného lídra. Dodal, že Británia bude Zelenského naďalej podporovať.



Britský premiér je na návšteve krajín Perzského zálivu, kde sa snaží rokovať o postupnom odstavení Európy od dodávok plynu z Ruska.