Johnson neočakáva,že Putin na Ukrajine použije taktické jadrové zbrane

Londýn 27. apríla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v utorok vyhlásil, že neočakáva, že ruský prezident Vladimir Putin použije na Ukrajine taktické jadrové zbrane v prípade viacerých neúspechov Ruska na bojisku. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Johnson v rozhovore pre televíznu stanicu Talk TV povedal, že si myslí, že Putin má v Rusku dostatok politického priestoru a podpory na to, aby mohol ustúpiť a stiahnuť ruské vojská z Ukrajiny.



Na otázku, či očakáva, že Putin bude uvažovať nad použitím taktických jadrových zbraní, ak na Ukrajine utrpí ešte viac vojenských neúspechov, britský premiér odpovedal, že si nemyslí, že k tomu dôjde.



Predstavitelia západných spravodajských služieb totiž varovali, že Kremeľ by sa mohol uchýliť k použitiu taktických alebo iných jadrových zbraní s obmedzeným účinkom v prípade, ak by sa invázia na Ukrajine nevyvíjala podľa jeho plánov.



Moskva v sobotu obvinila Spojené štáty, že plánujú falošne obviniť Rusko z použitia zbraní hromadného ničenia na Ukrajine s cieľom Rusko ešte viac politicky izolovať.