Johnson nepovažuje demokraciu v USA za ohrozenú, o Trumpovi mlčí

Washington/Elmau 27. júna (TASR) – Britský premiér Boris Johnson sa nedomnieva, že by demokracia v Spojených štátoch bola napriek napätiu okolo prezidentských volieb v roku 2020 a útoku na Kapitol ohrozená.



"Myslím si, že správy o zániku demokracie v Spojených štátoch sú značne prehnané," povedal Johnson v nedeľu v rozhovore pre televíziu CNN popri summite skupiny G7 v Bavorsku. Hoci v USA došlo k "zvláštnym a nepríjemným scénam", tamojšia demokracia nie je podľa jeho slov vážne ohrozená – práve naopak. "Naďalej som presvedčený, že Amerika je celosvetovo najväčším garantom demokracie a slobody," vyhlásil Johnson.



Bývalý americký prezident Donald Trump, ktorý udržiaval blízke vzťahy s Johnsonom, dodnes bez dôkazov tvrdí, že ho v roku 2020 pripravili o víťazstvo v prezidentských voľbách podvodom. Republikánsky politik sa vtedy celé mesiace snažil zvrátiť volebný úspech demokrata Joea Bidena. Odpor voči výsledkom volieb vyvrcholil útokom na Kapitol vo Washingtone, píše v správe agentúra DPA.



Stúpenci Trumpa vtrhli do sídla Kongresu USA 6. januára 2021, keď sa členovia zákonodarného zboru zišli, aby oficiálne potvrdili Bidenovo víťazstvo. Počas nepokojov prišlo o život päť ľudí. Trump krátko predtým svojich priaznivcov podnecoval vyhláseniami, že mu volebné víťazstvo ukradli. Vtedajšie násilnosti spôsobili šok v USA i zahraničí a poškodili medzinárodný obraz krajiny.



Útok na Kapitol v súčasnosti vyšetruje osobitný výbor Kongresu. Johnson v tejto súvislosti odmietol odpovedať na otázku o vypočúvaniach tohto výboru a Trumpovej úlohe pri útoku. Povedal len, že blízki priatelia by sa nemali vyjadrovať k vnútropolitickým témam toho druhého.