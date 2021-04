Johnson: Nové prípady a úmrtia na covid uvidíme aj po uvoľnení

Londýn 12. apríla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v utorok oznámil, že nové prípady a úmrtia spojené s ochorením COVID-19 po nedávnom uvoľnení protipandemických opatrení začnú znova pribúdať, a to aj napriek naplneniu cieľa ponúknuť do polovice apríla prvú dávku proticovidovej vakcíny všetkým ľuďom nad 50 rokov. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Obmedzenie šírenia nákazy má z väčšej časti na svedomí lockdown. Ak opatrenia uvoľníme, výsledkom bude nevyhnutne to, že tu budeme mať ďalších infikovaných a, žiaľ, aj ďalšie hospitalizácie a úmrtia," povedal Johnson.



Johnson v pondelok neskoro večer oznámil, že Spojené kráľovstvo dosiahlo "ďalší nesmierne významný míľnik" po tom, čo úrady potvrdili, že ponúkli očkovaciu látku všetkým osobám vo veku viac ako 50 rokov, zraniteľným skupinám obyvateľstva a zdravotníckym a sociálnym pracovníkom o tri dni skôr, ako pôvodne plánovali. Zámerom vlády bolo zaočkovať ľudí z prvých deviatich skupín s najvyššou prioritou do 15. apríla.



Ako uvádza denník The Guardian, v utorok ráno si na stránke britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) mohli zarezervovať očkovací termín už aj ľudia v Anglicku starší ako 45 rokov.



Anglicko začalo v utorok po Walese a Škótsku očkovať protikoronavírusovou vakcínou od americkej spoločnosti Moderna. Zdravotnícke úrady uviedli, že vo zvyšku Spojeného kráľovstva sa ňou začne očkovať v najbližších dňoch.



Prinajmenšom prvou dávkou niektorej z vakcín proti koronavírusu bolo v Británii zaočkovaných už približne 61 percent dospelých obyvateľov (vyše 32 miliónov). Viac ako 14 percent už dostalo obe dávky vakcíny.



V Anglicku sa od pondelka opätovne otvorili tzv. záhradné pohostinstvá a exteriérové časti reštaurácií či iných gastronomických prevádzok. Znovu sa tiež otvárajú obchody s iným než nevyhnutným tovarom, a tiež kaderníctva, posilňovne, plavecké bazény, nechtové štúdia či zoologické záhrady. Zrušený bol aj zákaz vychádzania po 22.00 h. K miernejšiemu uvoľneniu epidemiologických opatrení došlo v pondelok aj v Škótsku, vo Walese a v Severnom Írsku.