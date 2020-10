Johnson obhajoval nové opatrenia; celoplošný lockdown však nevylúčil

Londýn 14. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu v britskom parlamente povedal, že nové opatrenia môžu vírus "zložiť", nevylúčil však ani ďalšie sprísnenie opatrení. Informovali o tom stanica BBC a agentúra AFP.



Johnson počas hodiny otázok v Dolnej snemovni britského parlamentu povedal, že nový celoplošný lockdown v Spojenom kráľovstve by bol "katastrofou". Takýto krok však odmietol vylúčiť.



Líder opozičnej Labouristickej strany Keir Starmer opätovne žiadal krátkodobý lockdown na území Anglicka s cieľom dostať vírus pod kontrolu. Toto opatrenie podľa jeho slov podporujú vedeckí poradcovia britskej vlády.



Starmer povedal, že týmto opatrením by sa získal čas na "záchranu životov, nápravu v oblasti testovania a záchranu Národnej zdravotnej služby (NHS)".



Britský premiér v pondelok predstavil nové cielené opatrenia v boji proti koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré na území Anglicka vstúpili do platnosti v stredu. Nový systém má tri stupne: stredný, vysoký a veľmi vysoký. Veľmi vysoký stupeň je v súčasnosti v platnosti v oblasti mesta Liverpool.



Johnson v stredu vyjadril nádej, že tieto opatrenia zahŕňajúce trojstupňový systém lokálnych lockdownov umožnia vyhnúť sa utrpeniu v súvislosti s celoplošným lockdownom.