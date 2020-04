Obmedzenia sociálneho kontaktu budú v Británii platiť aj naďalej

Londýn 27. apríla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v pondelok vyhlásil, že Británia je síce v boji s novým koronavírusom úspešná, avšak opatrenia týkajúce sa sociálneho odstupu musia byť v krajine zachované aj naďalej. Podľa jeho slov treba zabrániť tomu, aby sa opäť zvýšil počet infikovaných, informovala agentúra DPA.



Johnson varoval, že Británia je momentálne v bode "maximálneho rizika" a uviedol, že "nezahodí všetko úsilie a obete Britov" tým, že by obmedzenia v boji proti koronavírusu uvoľnil príliš rýchlo. "Viem, že je to tvrdé. Chcem, aby sa ekonomika začala hýbať čo najrýchlejšie, ako sa dá," povedal.



Predseda britskej vlády vyzdvihol skutočnosť, že v krajine klesá počet hospitalizovaných pacientov, ako aj tých, ktorí sú na oddeleniach intenzívnej starostlivosti.



Johnson podľa spravodajskej stanice BBC uviedol, že zatiaľ nevie povedať, akým spôsobom a ako rýchlo budú implementované zmeny týkajúce sa uvoľňovania opatrení v boji proti pandémii nového koronavírusu.



"Nateraz jednoducho nemôžeme povedať, ako rýchlo, ani kedy budú tieto zmeny spravené," povedal s tým, že vláda v nasledujúcich dňoch uvedie ďalšie podrobnosti. "Tieto rozhodnutia budú spravené s maximálnou možnou mierou transparentnosti," dodal vo svojom prvom príhovore odkedy sa vrátil na Downing Street po vyliečení sa z ochorenia COVID-19.



Johnsonovi chorobu COVID-19 diagnostikovali 26. marca. Do londýnskej Nemocnici sv. Tomáša, kde strávil sedem nocí, ho previezli 5. apríla. Neskôr sa zotavoval v oficiálnom vidieckom sídle britských premiérov Chequers.