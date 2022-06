Johnson ocenil presvedčivý výsledok hlasovania o dôvere

Londýn 7. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v pondelok prisľúbil, že bude pokračovať vo vláde po víťazstve v hlasovaní o dôvere v Konzervatívnej strane, ktoré označil za "presvedčivé". TASR správu prevzala z agentúry AFP a stanice BBC.



"Samozrejme, rozumiem, že to, čo teraz potrebujeme urobiť, je spojiť sa ako vláda, ako strana. A presne toto teraz môžeme urobiť," povedal Johnson reportérom.



Za vyslovenie dôvery hlasovali poslanci Johnsonovej Konzervatívnej strany v pomere hlasov 211 k 148. Ako informuje stanica BBC, britský premiér to označil celkovo za "veľmi dobrý výsledok".



Výsledok hlasovania je podľa Johnsona "rozhodujúci". "To znamená, že ako vláda sa môžeme pohnúť ďalej a zamerať sa na veci, ktoré sú, ako sa domnievam, pre ľudí skutočne dôležité," dodal.



Britský premiér zároveň vyjadril vďaku všetkým straníckym kolegom, ktorí mu preukázali podporu. Ako podotkol, je čas a možnosť "zanechať za sebou" niekoľko mesiacov prebiehajúce spory v Konzervatívnej strane v súvislosti s jeho vládnutím.



"Určite nemám záujem o predčasné voľby," citovala Johnsona stanica BBC.



Kým stúpenci britského premiéra v parlamente čelili obvineniam z cynizmu, keď naznačovali, že Johnsonovo víťazstvo bude oslavovať ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ukrajinský prezidentský poradca Mychajlo Podoľak mu na sociálnej sieti vyjadril podporu už niekoľko minút po hlasovaní, uvádza stanica Sky News.



"Vodcovstvo je vždy ťažké bremeno. Boris Johnson bol jedným z prvých, ktorí si uvedomili hrozby Ruska a stáli pri (ukrajinskom prezidentovi) Volodymyrovi Zelenskom pri obrane slobodného sveta pred barbarskou inváziou. Svet potrebuje takýchto lídrov," napísal na Twitteri Podoľak.



Agentúra AFP konštatuje, že Johnson prežil hlasovanie o dôvere len tesne a rozsah rebélie necháva jeho budúcnosť naďalej na pochybách. BBC spresňuje, že Johnson získal podporu 58,8 percenta poslancov Konzervatívnej strany, kým 41,2 percenta ich bolo proti súčasnému vedeniu. Tento výsledok je nižší než 63 percent, ktoré získala expremiérka Theresa Mayová v roku 2018.