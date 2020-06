Johnson: Od 4. júla bude v Anglicku platiť len metrový fyzický odstup

Londýn 23. júna (TASR) - V Anglicku zmenšia od 4. júla odporúčaný fyzický odstup, ktorí by mali ľudia na verejnosti medzi sebou dodržiavať. Oznámil to v utorok britský premiér Boris Johnson. K takémuto rozhodnutiu pristúpil po sťažnostiach viacerých spoločností, ktoré tvrdili, že dvojmetrovú vzdialenosť nedokážu medzi svojimi zamestnancami zachovávať, informuje agentúra AFP.



"Tam, kde je to možné, by ľudia mali od seba dodržiavať dvojmetrové rozstupy. Kde to však nie je možné, ľuďom odporúčame dodržiavať viac ako metrovú vzdialenosť," uviedol Johnson.



Škótska premiérka Nicola Sturgeonová krátko po Johnsonovom vyhlásení oznámila, že v Škótsku platí aj naďalej na verejnosti dodržiavanie dvojmetrových odstupov. Informovala o tom stanica Sky News, ktorá však zároveň pripomenula, že Škótsko v súvislosti s opatrením oslovilo expertov, ktorých zistenia by mali byť známe 2. júla.



Johnson v utorok tiež oznámil, že v Anglicku sa v rámci uvoľňovania opatrení zavedených v dôsledku pandémie nového koronavírusu už od 4. júla budú môcť - po dodržaní hygienických a bezpečnostných opatrení - otvoriť kiná, múzeá, galérie, ale aj reštaurácie, hotely, kempingy, bary, pohostinstvá a ďalšie podobné prevádzky.



Na svadbách sa bude môcť zúčastniť 30 ľudí a v kostoloch a iných modlitebných miestach sa budú môcť konať bohoslužby.



Britský premiér okrem toho v utorok informoval, že od uvedeného dátumu sa budú môcť v jednej domácnosti spoločne stretnúť členovia až dvoch domácností, pričom tam budú môcť aj prenocovať.



Zachovávať však budú musieť medzi sebou odporúčaný fyzický odstup. To znamená, že napríklad členovia jednej rodiny, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti, sa budú môcť stretnúť, ale nie objímať, vysvetľuje spravodajská stanica BBC.



Británia je jednou z krajín, ktoré pandémia postihla vôbec najhoršie. Zomrelo tam už takmer 43.000 ľudí, ktorých pozitívne otestovali na nový koronavírus.