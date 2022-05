Londýn 10. mája (TASR) - Britský premiér Boris Johnson odcestuje v stredu do Švédska a Fínska. K jeho návšteve prichádza v čase, keď obe krajiny aktuálne zvažujú vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO). V utorok to oznámil jeho hovorca. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Podporujeme demokratickú spôsobilosť krajín rozhodovať o záležitostiach, ako je členstvo v NATO," povedal hovorca. "Rozumieme postoju Švédska a Fínska, a preto premiér bude diskutovať o týchto širších bezpečnostných otázkach," dodal.



Johnson sa počas jednodňovej cesty stretne so svojimi náprotivkami v Štokholme a Helsinkách, kde bude odpovedať na otázky tamojších médií.



Fínsko ani susedné Švédsko nie sú členskými krajinami NATO, avšak v oboch krajinách prebiehajú v súvislosti s ruskou ofenzívou na Ukrajine intenzívne diskusie o vstupe do Aliancie. Podpora verejnosti v oboch krajinách pre takýto krok v poslednom čase výrazne vzrástla.



Vo štvrtok má svoj osobný názor ohľadom prípadného členstva v NATO zverejniť fínsky prezident Sauli Niinistö a očakáva sa, že následne svoju pozíciu ohlási aj premiérka Sanna Marinová.



Británia je jedným z najsilnejších podporovateľov Ukrajiny v jej boji proti ruským inváznym silám. Vláda premiéra Johnsona od začiatku vpádu Ruska na Ukrajinu koncom februára už poslala Kyjevu protitankové strely, systémy protivzdušnej obrany a ďalšie zbrane.