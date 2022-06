Johnson:Odchod Rusov z Hadieho ostrova dokazuje, že Ukrajinu nezískajú

Madrid 30. júna (TASR) - Stiahnutie ruských vojakov z ukrajinského Hadieho ostrova dokazuje, že Ukrajina môže vo vojne s Ruskom zvíťaziť. Vyhlásil to vo štvrtok britský premiér Boris Johnson na tlačovej konferencii po summite NATO v Madride, ktorému dominovali dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



"Pre Putina bude napokon nemožné udržať si krajinu, ktorá neprijme jeho vládu," vyhlásil Johnson, ktorý zároveň poukázal na jednotný Severoatlantickej aliancie voči agresívnym krokom Ruska.



Podľa britského premiéra stiahnutie z Hadieho ostrova, na ktorom ruskí vojaci čelili vytrvalým ukrajinským útokom, signalizuje, že Rusko bude nakoniec musieť ustúpiť zo všetkých území Ukrajiny okupovaných od začiatku invázie.



"Myslíme si, že (Ukrajinci) majú naozaj silu na to, aby zahnali Rusov a dostať ich späť na pozície spred 24. februára," cituje Johnsona denník The Guardian.



Johnson zároveň zdôraznil, že s akoukoľvek budúcou mierovou dohodou bude musieť súhlasiť samotná Ukrajina.



"Najdôležitejší záver, ktorý musí urobiť Vladimir Putin z dneška a z predchádzajúcich pár dní (summitov) NATO a G7 vziať je, že sme úplne jednotní v odsúdení toho, čo urobil na Ukrajine," vyhlásil Johnson.



Vyzval pritom Putina, aby namiesto konfrontačných vyjadrení pouvažoval nad "dôsledkami svojho barbarského konania", medzi ktoré patrí aj plánovaný vstup Fínska a Švédska do Aliancie.



Britský premiér zároveň na tlačovej konferencii privítal záväzok mnohých členov NATO navýšiť svoj obranný rozpočet. Súčasne oznámil, že Británia zvýši do konca tohto desaťročia zvýši svoje výdavky na obranu z dvoch percent HDP na 2,5 percenta.