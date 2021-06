Johnson odložil uvoľňovanie pandemických opatrení o štyri týždne

Londýn 14. júna (TASR) - Britská vláda rozhodla, že posunie termín plánovaného uvoľnenia protipandemických opatrení v Anglicku o štyri týždne: z 21. júna na 19. júla. Dôvodom odkladu sú obavy zo šírenia tzv. delta variantu nového koronavírusu, ktorý bol po prvý raz zaznamenaný v Indii. Na pondelňajšej tlačovej konferencii to oznámil britský premiér Boris Johnson.



Británia je podľa neho jednou z najotvorenejších ekonomík v Európe, čo je však "nevyhnutne spojené s nárastom infikovaných a zvýšením počtu hospitalizovaných", cituje Johnsona stanica Sky News. Počet nakazených v krajine za posledný týždeň stúpol o 64 percent za týždeň a počet pacientov v nemocniciach sa zvýšil o 50 percent, uviedol.



"Na základe dôkazov, ktoré práve teraz vidím, som si istý, že nebudeme potrebovať viac času než štyri týždne...," povedal Johnson. Odklad podľa neho umožní miliónom ďalších ľudí, aby sa dali zaočkovať.



Druhú dávku vakcíny dostanú do 19. júla, ako spresnil, dve tretiny dospelej populácie krajiny. Premiér priblížil, že ľudia nad 40 rokov musia na druhú dávku očkovania čakať namiesto 12 týždňov už len osem týždňov a osoby vo veku 18-24 rokov dostanú možnosť dať sa zaočkovať už od utorka.



Dosiaľ dostalo obe dávky proticovidovej vakcíny podľa vládnych štatistík takmer 57 dospelých obyvateľov Spojeného kráľovstva, uvádza agentúra AFP. Vedci zároveň podľa predsedu britskej vlády získajú viac času na monitorovanie variantu delta.



"Je nepochybne jasné, že vakcíny zaberajú a už samotný počet podaných dávok vakcín nám umožnil, že naša pozícia je neporovnateľne lepšia než v predošlých vlnách (nákazy)," vyhlásil Johnson. "Nastal však čas, aby sme pribrzdili, pretože ak budeme teraz opatrní, máme šancu, že... zachránime tisíce životov zaočkovaním miliónov ďalších ľudí," povedal.



Obmedzenia boli v krajine zavedené v januári, keď sa začal prudko šíriť variant alfa, predtým známy ako britská mutácia, ktorá sa po prvý raz objavila vlani na jeseň v grófstve Kent na juhovýchode Anglicka.



V platnosti tak zostávajú viaceré reštrikcie vrátane obmedzenia počtu ľudí stretávajúcich sa vo vnútorných priestoroch na najviac šesť ľudí alebo dve domácnosti - tieto limity platia i pre puby a reštaurácie Kapacita divadiel a zábavných centier bude naďalej obmedzená na polovicu a nočné kluby zostanú zatvorené. Ak je to možné, ľudia by mali naďalej pracovať z domu.



Variant delta spôsobil vysoký nárast nakazených i hospitalizovaných pacientov s covidom. Ako vyplýva z údajov Anglického úradu pre verejné zdravie (PHE), počet nových prípadov sa dostal aktuálne na najvyššiu hodnotu za posledné tri mesiace. Za sedem dní do 9. júna pribudlo v Anglicku celkovo 37.729 novoinfikovaných, čo zodpovedá 67 prípadom na 100.000 obyvateľov, píše agentúra DPA. Je to najviac od 2. marca, keď bola táto hodnota na úrovni 69,6.