Johnson odstúpiť odmieta. Generálna prokurátorka má záujem o jeho úrad

Londýn 7. júla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson napriek hromadným odchodom členov svojej vlády zjavne naďalej odmieta odstúpiť zo svojho úradu, informujú vo štvrtok britské médiá vrátane denníka The Guardian či stanice BBC. Z Johnsonovej vlády odstúpilo v stredu vyše 40 členov, prevažne štátnych tajomníkov. Vládu od utorňajšieho večera opustili aj traja ministri, pričom štvrtého odvolal samotný premiér.



Johnson však zjavne ostáva odhodlaný "ďalej bojovať" a zotrvať v úrade, hoci sa medzi jeho ministrami aj členmi jeho Konzervatívnej strany množia výzvy na jeho odstúpenie.



Na odstúpenie ho v stredu prišla priamo do jeho úradu na Downing Street 10 vyzvať aj skupina zložená z ministrov i konzervatívnych poslancov vrátane ministerky vnútra Priti Patelovej či ministra dopravy Granta Shappsa. Naopak podporiť Johnsona prišli do jeho kancelárie ministerka kultúry Nadine Dorriesová či ďalší vplyvný člen vládneho kabinetu, Jacob Rees-Mogg, uvádza BBC.



Johnson namiesto odstúpenia z funkcie zareagoval v stredu večer odvolaním ministra pre bytovú výstavbu, komunity a samosprávu Michaela Govea. Ten premiéra v súvislosti s vládnou krízou už skôr vyzýval na odstúpenie, hoci v minulosti patril k jeho blízkym spojencom, napríklad v otázke brexitu, kde sa rovnako ako Johnson zasadzoval za vystúpenie z EÚ. Gove mal Johnsonovi pri osobnom stretnutí tiež povedať, že jeho funkcia je už neudržateľná vzhľadom na počet poslancov, ktorí sa obrátili proti nemu.



Nemenované zdroje z Johnsonovho blízkeho okolia označili Govea za "hada" a zároveň tiež informovali, že premiér neplánuje odstúpiť z funkcie, ale chce zotrvať a "bojovať", píše The Guardian.



Johnsona na odstúpenie medzičasom vyzvala aj britská generálna prokurátorka Suella Bravermanová. V stredu neskoro večer uviedla, že "je čas, aby premiér odstúpil". Zároveň povedala, že ona sama sa momentálne nechystá rezignovať na svoju funkciu, keďže ju považuje za potrebnú vo vláde a tiež za svoju povinnosť. Na otázku novinára či by uvažovala o prípadnej kandidatúre za premiérku, však odpovedala jednoznačným áno.



Krízu v britskej vláde vyvolalo v utorok večer odstúpenie ministra zdravotníctva Sajida Javida a ministra financií Rishiho Sunaka. Obaja to odôvodnili nesúhlasom s politikou premiéra, ktorého pozíciu v poslednom období oslabila séria škandálov. Premiér ešte v ten istý deň vymenoval nových ministrov Nadhima Zahawiho a Steva Barclaya, ktoré sú považovaní za politikov lojálnych voči Johnsonovi.



Následne však odstúpilo viacero ďalších štátnych tajomníkov a tajomníčok, pričom od utorkového večera tak odstúpilo už najmenej 44 členov Johnsonovej vlády, uvádza BBC.



Väčšinou išlo o štátnych tajomníkov. Okrem Sunaka a Javida však odstúpil v stredu neskoro večer aj minister pre záležitosti Walesu Simon Hart. Ten svoju rezignáciu oznámi krátko po tom, ako Johnson odvolal ministra Govea.



Britský premiér čelí rozsiahlej kritike za účasť na večierkoch v rokoch 2020 a 2021, ktoré sa konali v čase koronavírusovej pandémie a lockdownov. Tlak na jeho vládu zvyšujú aj rastúce ceny energií a potravín.



Posledným zo série škandálov je aféra okolo Christophera Pinchera, ktorý v súkromnom klube pre členov Konzervatívnej strany v Londýne v opitosti obchytkával dvoch mužov. Boris Johnson ho len pred niekoľkými mesiacmi vymenoval za zástupcu šéfa poslaneckého klubu konzervatívcov v parlamente.