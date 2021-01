Johnson odsúdil Trumpovo podnecovanie pochodu na Kapitol

Londýn 7. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok odsúdil konanie svojho niekdajšieho spojenca, amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého stúpenci deň predtým vtrhli do budovy Kongresu vo Washingtone v reakcii na jeho vehementné odmietanie výsledkov novembrových volieb novej hlavy štátu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Po celý môj život Spojené štáty predstavovali niektoré z najdôležitejších vecí: myšlienku slobody a myšlienku demokracie. Pokiaľ však (Trump) podnecuje ľudí k útokom na Kapitol a neustále vrhá pochybnosti na výsledky slobodných a spravodlivých volieb, domnievam sa, že ide o úplne nesprávne konanie," vyhlásil Johnson, ktorý sa narodil v New Yorku, na tlačovej konferencii venovanej koronakríze.



"Otvorene odsudzujem podnecovanie ľudí k tomu, aby sa správali neprístojne - tak, ako to spravili v Kapitole. Som veľmi rád, že novozvolený prezident (Joe Biden) je už riadne potvrdený v úrade a že demokracia zvíťazila," dodal.



Johnson bol prvým európskym lídrom, ktorý hovoril s Bidenom po jeho volebnom víťazstve, a to napriek tomu, že Biden sa o britskom ministerskom predsedovi predtým vyjadril ako o "fyzickom a citovom klone" Donalda Trumpa.



Incident v budove amerického Kongresu si vyžiadal štyroch mŕtvych v radoch demonštrantov, ktorí vtrhnutím do vládneho komplexu chceli dosiahnuť zmenu volebných výsledkov, pripomína stanica BBC.



Trump po tom, ako zopakoval svoje nepodložené tvrdenia o sfalšovaných voľbách, vyzval svojich stúpencov, aby pochodovali na Kapitol. Neskôr im odkázal, aby "išli domov". Sociálne siete Twitter, Facebook a Instagram medzitým zablokovali jeho účty, aby nemohol pokračovať v publikovaní buričských odkazov. Prezident napokon prisľúbil, že odovzdanie moci prebehne "organizovane".