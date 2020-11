Johnson ohlási rekordné navýšenie rozpočtu pre oblasť obrany

Londýn 19. novembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson oznámi vo štvrtok najväčšie investície do oblasti obrany od čias studenej vojny. Ako informovala stanica Sky News, pôjde o dodatočnú sumu 16,5 miliardy libier (18,5 miliardy eur), ktorá bude prerozdelená na štyri roky.



"Toto rozhodnutie som prijal napriek pandémii, pretože obrana krajiny musí byť na prvom mieste," povedal Johnson ešte pred príhovorom k poslancom parlamentu. Britská ekonomika zažíva totiž tento rok historický pokles v dôsledku koronavírusovej krízy, počas ktorej vláda vynakladá vysoké sumy na podporu obyvateľstva a podnikov.



"Medzinárodná situácia je omnoho nebezpečnejšia a súperiacejšia ako kedykoľvek predtým od studenej vojny a Británia musí byť pravdivá voči našej histórii a musí stáť po boku našich spojencov," dodal Johnson.



Zvýšená finančná podpora ozbrojených síl má podľa Johnsona vytvoriť 10.000 pracovných miest ročne a spojencom ako napríklad Spojeným štátom ukázať, že Británia je spoľahlivým partnerom. Celkový rozpočet na obranu sa tak dostane na takmer 42 miliárd libier ročne, píše agentúra Reuters.



Spojené kráľovstvo má šancu ukončiť "éru ústupu", a to transformáciou ozbrojených síl, posilnením globálneho vplyvu, zjednotením krajiny či priekopníctvom v sfére nových technológií, priblížil Johnson.



Vládnuca Konzervatívna strana sa pred voľbami zaviazala, že do roku 2025 navýši výdavky na obranu o 0,5 percenta nad úrovňou inflácie, pripomenula agentúra AFP.