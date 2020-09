Johnson oznámi nové reštrikcie pre bary a reštaurácie v Anglicku

Londýn 22. septembra (TASR) - Pohostinstvá, bary a reštaurácie v Anglicku budú musieť od štvrtka zatvoriť po 22.00 h svoje prevádzky, pričom fungovať budú môcť už len s obsluhou. Takéto opatrenia má spolu s ďalšími novými epidemiologickými obmedzeniami oznámiť v utorok večer britský premiér Boris Johnson, informovali v noci na utorok britské spravodajské stanice Sky News i BBC.



Reštrikcie zamerané na zamedzenie šírenia nového druhu koronavírusu má Johnson po zasadnutí vládneho krízového tímu najskôr oznámiť Dolnej snemovni britského parlamentu. Následne by ich utorok večer (od 21.00 h SELČ) mal predstaviť - v naživo vysielanom televíznom prejave - aj britskej verejnosti.



K oznámeniu nových opatrení v gastronomickom sektore dôjde po tom, ako Británia v pondelok - po odporúčaní zdravotníckych expertov - zvýšila výstrahu pred šírením koronavírusu z tretieho na štvrtý stupeň päťdielnej škály. Zvýšený stupeň značí, že riziko šírenia koronavírusu je "vysoké či exponenciálne rastúce", uvádza BBC.



Ďalšie epidemiologické obmedzenia pre Škótsko sa v utorok večer chystá oznámiť aj tamojšia premiérka Nicola Sturgeonová.



Londýnsky starosta Sadiq Khan povedal Sky News, že pre hlavné mesto pripravuje do 15 nových opatrení, medzi ktorými bude nosenie rúšok na tvár na viacerých verejných miestach, ako aj obmedzenia týkajúce sa svadieb či pohrebov a vyšší počet ľudí pracujúcich z domu.



V Británii hlásili v pondelok 4368 nových prípadov nákazy novým koronavírusom a 11 úmrtí. Celkový oficiálny počet úmrtí je tam 41.788, avšak v tomto údaji sú však zahrnuté iba osoby, ktoré zomreli do 28 dní od pozitívneho testu na prítomnosť koronavírusu.



V posledných dňoch rýchlo rastie aj počet pacientov napojených na pľúcnu ventiláciu, predovšetkým v nemocniciach v Anglicku.



Po období, ktoré charakterizoval nízky počet infekcií a úmrtí, dochádza v súčasnosti k rapídnemu a pravdepodobne aj k exponenciálnemu nárastu počtu prípadov v rozsiahlych oblastiach vo všetkých štyroch častiach Spojeného kráľovstva, uviedli v pondelok v spoločnom vyhlásení hlavní zdravotnícki predstavitelia Anglicka, Severného Írska, Škótska a Walesu.