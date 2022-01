Johnson oznámil zmeny v oblasti cestovania i ďalšie opatrenia

Londýn 5. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu oznámil zmeny v pravidlách pri cestovaní do Anglicka. Plne zaočkovaným ľuďom bude stačiť test po príchode. Informovali o tom agentúra AFP a stanica BBC.



Anglicko od piatka 4.00 h miestneho času (5.00 h SEČ) ruší povinnosť absolvovať test ešte pred príchodom na svoje územie.



Od nedele pasažieri nebudú musieť po príchode nastúpiť do izolácie, ktorá sa končí negatívnym PCR testom, píše BBC. Namiesto toho musia v priebehu dvoch dní absolvovať antigénový test.



Doteraz platné opatrenie podľa Johnsonových slov "mnohých odrádza od cestovania, pretože sa obávajú, že uviaznu v zahraničí a budú mať výrazné nadbytočné výdavky".



Britský minister doprav Grant Shapps na Twitteri oznámil, že plne zaočkovaným pasažierom bude po príchode stačiť antigénový test. Vláda podľa jeho slov zmiernením opatrení v oblasti testovania "podporuje" bezpečné obnovenie medzinárodného cestovného ruchu.



Premiér počas svojho prejavu v britskom parlamente pripomenul, že počty pacientov s covidom v nemocniciach v krajine sa prudko zvyšujú.



"Zažívame najrýchlejší nárast prípadov covidu od začiatku (pandémie)," povedal a pripomenul, že Británia v utorok hlásila viac ako 218.000 nových prípadov.



"Vláda sa v reakcii na tieto údaje dohodla, že by sme sa mali držať plánu B po obdobie troch týždňov," povedal.



Ľudia v Anglicku by podľa premiéra mali aj naďalej pracovať z domu, ak je to možné, mať vo verejnej doprave a na väčšine verejných miest v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty a absolvovať test pred návštevou rizikových miest.



Vláda opatrenia opätovne prehodnotí ešte pred ukončením tohto trojtýždňového obdobia.