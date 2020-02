Johnson plánuje zavedenie kontrol na všetok tovar z EÚ

Londýn 1. februára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson chce od budúceho roka zaviesť úplné colné a pohraničné kontroly na všetok tovar privážaný do Británie z Európskej únie.



Uviedol to v sobotu britský denník Daily Telegraph. Podľa neho chce Johnson týmto spôsobom zvýšiť tlak na EÚ, aby si zaistil lepšiu pozíciu v rokovaniach o novej obchodnej dohode.



"Plánujeme úplné kontroly, ktoré sa budú týkať všetkých dovozných a vývozných deklarácií EÚ, bezpečnostných certifikátov, previerok zdravotného stavu zvierat a všetkých tovarov určených pre supermarkety, ktoré prechádzajú cez pohraničné kontrolné stanovištia," citoval Daily Telegraph nemenovaného popredného činiteľa britskej vlády.



Johnson podľa uvedeného zdroja počíta so zavedením takýchto kontrol od januára 2021. Predchádzajúci plán britskej vlády pre prípad brexitu bez dohody počítal so zavedením kontrol len na malú časť tovaru dovážaného z EÚ, pripomína agentúra Reuters.



Británia vystúpila z Únie po viacerých odkladoch v piatok o 23.00 h londýnskeho času (polnoc SEČ). Stalo sa tak po 47 rokoch jej členstva. Zároveň sa začalo 11-mesačné prechodné obdobie, počas ktorého budú obe strany rokovať o svojich budúcich vzťahoch v oblastiach, ako sú obchod či bezpečnosť.



Johnson by chcel s EÚ vyrokovať podobnú dohodu o voľnom obchode, akú Únia uzavrela s Kanadou. Podľa Daily Telegraphu má hrozba prísnejších pohraničných kontrol donútiť EÚ k ústupkom v prospech Londýna.



Hovorkyňa úradu britského premiéra v reakcii na správu Daily Telegraphu zdôraznila, že Spojené kráľovstvo odchádza z colnej únie a jednotného trhu EÚ a že sa všetky zúčastnené strany musia na túto novú situáciu pripraviť.