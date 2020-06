Johnson po kritike bránil úsilie Veľkej Británie v boji proti pandémii

Londýn 10. júna (TASR) – Britský premiér Boris Johnson dnes obhajoval "ohromujúce" úsilie Británie v boji proti pandémii nového koronavírusu. Zároveň odmietol obvinenia, že jeho vláda neurobila nič, na čo môže byť hrdá. Ostrovná krajina zaznamenala najvyšší počet úmrtí z celej Európy, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Od vypuknutia pandémie zaznamenala Británia zatiaľ vyše 40 000 úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobované koronavírusom, hoci toto číslo stúpne na vyše 50 000, keď sa pripočítajú aj podozrivé prípady. Tak či tak je počet mŕtvych najhorší v Európe a druhý najvyšší na svete po Spojených štátoch.



"Minulý týždeň premiér vyhlásil, že je hrdý na výkon vlády," povedal v Dolnej snemovni britského parlamentu Keir Starmer, líder hlavnej opozičnej Labouristickej strany. "Ale tieto čísla nevyvolávajú hrdosť, však?" dodal Starmer.



Johnson uviedol: "Žialime za každým jedným a smútime s ich príbuznými a priateľmi". Dodal však, že je ešte priskoro porovnávať to s ostatným svetom.



Niektorí odborníci varovali pred porovnávaniami s ostatnými štátmi, keďže každá krajina má inú metódu nahlasovania údajov a iný čas oneskorenia - a pandémia sa ani zďaleka neskončila.



Johnson v podráždenej výmene názorov so Starmerom povedal: "Pokiaľ ide o to, čo táto krajina urobila v boji proti pandémii, musím povedať, že dôrazne nesúhlasím so spôsobom, ako to scharakterizoval."



Premiér poukázal na "ohromujúci úspech" britského štátneho zdravotného systému NHS, ktorý vybudoval celý rad núdzových nemocníc - mnohé z nich sa pritom ledva využili.



"Je ohromujúce, ako sa táto krajina spojila, zastavila, dodržiavala pravidlá spoločenského odstupu... len aby dostala epidémiu pod kontrolu tak, ako ju má teraz," argumentoval premiér.



Johnson dodal, že teraz pokračuje podľa svojho plánu postupného uvoľňovania celoštátnych prísnych obmedzení. "Máme plán, pokračujeme podľa neho a budeme sa ho držať," vysvetlil.



Kritici vládu obviňujú, že nariadenia, aby sa ľudia zdržiavali doma, zaviedla príliš neskoro - a teraz ich príliš skoro uvoľňuje.



Školy sa pre najmenších žiakov začali otvárať tento mesiac a od budúceho týždňa sa môžu v Anglicku otvoriť všetky obchody a vonkajšie atrakcie, napríklad zoologické záhrady.



Vláda však včera upustila od zámeru, že všetkým najmenším žiakom povolí vrátiť sa do škôl ešte pred letnými prázdninami v júli, pretože pre väčšinu by to nebolo bezpečné.