Johnson podľa Cummingsa pred parlamentom klamal o večierkoch

Londýn 17. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson o večierkoch v premiérskom sídle na Downing Street počas lockdownu v máji 2020 vedel už dopredu a súhlasil s ich usporiadaním. Uviedol to Johnsonov bývalý hlavný poradca Dominic Cummings, informovali v pondelok stanice BBC a Sky News.



"Premiérovi o pozvaní povedali, vedel, že to bude párty s alkoholickými nápojmi, (premiér) klamal pred parlamentom," napísal Cummings v pondelok na Twitteri.



Hlavný tajomník predsedu vlády Martin Reynolds podľa Cummingsa poslal svojim kolegom prostredníctvom elektronickej pošty pozvanie na tento večierok a účastníkov vyzval, aby si priniesli svoj vlastný alkohol.



Úrad britského premiéra Cummingsove vyjadrenia odmietol. Premiér bol podľa vyjadrení Downing Street presvedčený, že išlo o pracovnú udalosť.



Cummings od svojho odchodu z funkcie hlavného premiérovho poradcu v novembri 2020 Johnsonov kabinet opakovane kritizuje, pripomína Sky News. Na večierku sa podľa neho zúčastnil Johnson i jeho hlavný tajomník.



"Udalosti z 20. mája bez ohľadu na rad ďalších udalostí znamenajú, že premiér pred parlamentom o večierkoch klamal," uviedol Cummings.



Johnson sa v súvislosti s účasťou na večierkoch konajúcich sa v čase lockdownu údajne zúčastnil na internom vypočúvaní pred druhou stálou tajomníčkou úradu vlády Sue Grayovou, ktorá v súčasnosti vedie vyšetrovanie možného porušenia pandemických opatrení členmi britskej vlády. Vyplýva to z pondelkovej správy denníka The Daily Telegraph.



Úrad britského premiéra správy o premiérovej účasti na vypočúvaní oficiálne nepotvrdil a ani nevyvrátil, píše BBC.