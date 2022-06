Johnson ponúkol Zelenskému rozsiahly výcvik ukrajinských vojakov

Kyjev/Londýn 17. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson, ktorý v piatok neohlásene pricestoval do Kyjeva na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ponúkol Ukrajine rozsiahly výcvik tamojších vojakov. Pre agentúru Reuters to potvrdil jeho úrad na Downing Street 10. Londýn tvrdí, že by dokázal vycvičiť až 10.000 vojakov každých 120 dní.



"Moja dnešná návšteva uprostred tejto vojny, má vyslať ukrajinskému ľudu jasný a jednoduchý odkaz: Spojené kráľovstvo je s vami, kým nezvíťazíte," povedal Johnson počas spoločnej tlačovej konferencie v Kyjeve. Britský premiér dodal, že na Ukrajine dochádza k úmyselným útokom na civilistov zo strany ruskej armády, čo je podľa neho vojnový zločin a v tomto kontexte chápe, prečo Kyjev nemôže robiť kompromisy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "Mnoho dní tejto vojny dokázalo, že podpora Británie je pevná a rozhodná. Som rád, že v Kyjeve opäť vidím veľkého priateľa našej krajiny," uviedol Zelenskyj na svojom oficiálnom účte v aplikácii Telegram. Dodal, že s Johnsonom diskutovali o možnosti ďalšieho rozšírenia západných sankcií voči Moskve.



Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak spresnil, že obaja lídri diskutovali aj o dodávkach ťažkých zbraní a systémov protivzdušnej obrany.



Johnsonova cesta do Kyjeva nebola vopred ohlásená z bezpečnostných dôvodov. Ide o druhú návštevu britského premiéra na Ukrajine od začiatku ruskej invázie.