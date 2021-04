Johnson potvrdil ďalšiu fázu uvoľňovania opatrení v Anglicku

Londýn 5. apríla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v pondelok potvrdil, že Anglicko pristúpi k ďalšej fáze uvoľňovania lockdownu. Podľa jeho slov je však priskoro oznamovať, či budú môcť Briti tento rok cestovať na letnú dovolenku do zahraničia. Informovali o tom stanica Sky News a agentúra Reuters.



Druhá fáza zmierňovania epidemiologických obmedzení príde po tom, ako boli splnené všetky stanovené podmienky týkajúce sa očkovacieho programu, zaťaženosti nemocníc, počtu úmrtí či hodnotenia rizika, ktoré predstavujú varianty koronavírusu.



Od 12. apríla tak budú môcť v Anglicku znova otvoriť obchody, kaderníctva, vonkajšie priestory pubov a reštaurácií, posilňovne, knižnice, komunitné centrá i väčšina vonkajších zariadení a atrakcií, ako sú zoologické záhrady, tematické parky či autokiná. Povolené bude aj prenocovanie mimo domova.



Vonkajšie zhromaždenia zostanú obmedzené na šesť osôb alebo dve domácnosti a vo vnútorných priestoroch sa ľudia naďalej nebudú môcť spoločensky stretávať s osobami, s ktorými nežijú alebo s ktorými si nevytvorili "podpornú bublinu". Všetky deti sa však budú môcť zúčastňovať na všetkých pre ne určených vnútorných aktivitách.



"V pondelok dvanásteho pôjdem sám do pubu a opatrne, no nezvratne zdvihnem pohár piva k mojim perám," povedal Johnson na tlačovom brífingu.



Varoval však tiež, že koronavírus naďalej predstavuje hrozbu, pričom poukázal na vlny nákazy v iných krajinách. Stále podľa neho nie je tiež jasné, nakoľko silná bude ochrana poskytnutá očkovaním, keď začnú znova rásť počty infikovaných.



Britská vláda medzitým oznámila, že pokračuje v príprave kontroverzných očkovacích "pasov". Potvrdenia o vakcinácii sa podľa nej "pravdepodobne stanú prvkom našich životov, pokým hrozba pandémie neustane".



Premiér Johnson uviedol, že dúfa v zrušenie zákazu zahraničných dovoleniek od 17. mája, jeho kabinet však zdôraznil, že s ohľadom na pandémiu a stav očkovania v iných krajinách je na konečné rozhodnutie priskoro. Odporučil preto ľuďom, aby si letné dovolenky v zahraničí neobjednávali, kým sa "situácia neobjasní".