Johnson potvrdil, že republikáni v Kongrese zvažujú sankcie voči ICC

Washington 21. mája (TASR) - Predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu USA Mike Johnson uviedol, že lídri republikánov v snemovni zvažujú zavedenie sankcií voči Medzinárodnému trestnému súdu (ICC). Hlavný prokurátor ICC v pondelok sudcom nariadil vydanie zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, či ministra obrany Joava Galanta. TASR informuje podľa správy stanice CNN.



Kongres podľa Johnsona prehodnocuje všetky možnosti vrátane sankcií s cieľom potrestať ICC a zaistiť, že vedenie tohto súdu bude čeliť následkom v prípade vydania zatykačov. "Ak bude ICC povolené ohrozovať lídrov Izraela, naši by mohli byť ďalší na rade," uviedol Johnson. Dodal, že ICC nemá právomoc nad Izraelom či Spojenými štátmi a jeho pondelkové nepodložené a nezákonné rozhodnutie by malo byť odsúdené na medzinárodnej úrovni.



Khan v pondelok oznámil, že požiadal sudcov ICC o vydanie zatykačov na Netanjahua a izraelského ministra obrany Joava Galanta, ako aj na vodcov Hamasu Jahju Sinwára, Muhammada Dajfa a Ismáíla Haníju.



Izrael ani USA nie sú členskými krajinami ICC. Tento súd so sídlom v Haagu však tvrdí, že má právomoc nad Pásmom Gazy, východným Jeruzalemom a Západným brehom Jordánu, odkedy sa Palestínčania v roku 2015 k ICC pripojili, píše CNN.