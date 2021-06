Johnson: Práca s Bidenom je závan čerstvého vzduchu

Carbis Bay 11. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson označil vo štvrtok prácu s americkým prezidentom Joeom Bidenom za "veľký závan čerstvého vzduchu". Povedal to po prvom priamom stretnutí s nástupcom Donalda Trumpa v anglickom prímorskom letovisku Carbis Bay, ešte pred summitom skupiny krajín G7, ktorý sa tam začne v piatok.



Informovala o tom britská stanica Sky News.



Johnson povedal, že nová americká administratíva "chce toho veľa robiť spoločne", napríklad v NATO a v oblasti klimatickej zmeny, čo sú témy, v ktorých má Biden dramaticky odlišné názory než Trump.



Premiér tiež povedal, že sa vyhli téme, ktorá by mohla vniesť do rozhovoru napätie, a tou sú pobrexitové opatrenia v Severnom Írsku. Johnson však ocenil "spoločný záujem" Spojeného kráľovstva, USA a Európskej únie o zachovanie Veľkopiatkovej dohody.



Predtým sa totiž objavili správy, že Bidenova administratíva obvinila Johnsonovu vládu z "podnecovania" napätia počas prebiehajúceho sporu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ ohľadne implementovania tzv. severoírskeho protokolu pobrexitovej dohody.



Po rozhovore oboch lídrov, ktorý trval približne hodinu a 20 minút, Johnson povedal: "Rozhovory boli úžasné, trvali dlho a prebrali sme obrovskú škálu tém. Bolo fantastické počúvať Bidenovu administratívu a Joea Bidena, pretože chcú toho veľa robiť spoločne s nami – od bezpečnosti, NATO až po zmenu klímy. Je to skvelé, je to závan čerstvého vzduchu," dodal Johnson.



Biden sa tiež po stretnutí s Johnsonom vyjadril k jeho priebehu. Povedal, že bolo "veľmi plodné". Dodal, že oživená Atlantická charta, ktorú obaja podpísali, bude riešiť "kľúčové výzvy tohto storočia – kyberbezpečnosť, nové objavujúce sa technológie, celosvetové zdravie a klimatickú zmenu".



Biden tiež potvrdil záväzok Spojených štátov, že nakúpia 500 miliónov dávok vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech a darujú ich chudobnejším krajinám.



"Potvrdili sme svoj výnimočný vzťah – to nie je také ľahké povedať – výnimočný vzťah medzi obyvateľmi našich krajín. A obnovili sme záväzok brániť trvalé demokratické hodnoty, ktoré majú obe naše krajiny spoločné," uviedol americký prezident.