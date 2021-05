Johnson pred pondelkovým uvoľnením opatrení žiada od ľudí opatrnosť

Londýn 17. mája (TASR) - Britský premiér Boris Johnson pred pondelkovým uvoľnením opatrení obyvateľov Spojeného kráľovstva vyzval na opatrnosť - najmä v súvislosti s tzv. indickým variantom koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom v pondelok na svojej webovej stránke stanica Sky News.



"Spolu sme dosiahli ďalší míľnik na našej ceste von z lockdownu; k tomuto najbližšiemu kroku však musíme pristupovať s veľkou dávkou opatrnosti," povedal premiér.



Úradom sa podľa premiéra darí udržiavať tzv. indický variant koronavírusu pod dohľadom a pohotovo reagovať na miestach, kde počty prípadov nákazy stúpajú. Súčasné údaje podľa neho preťaženie Národnej zdravotnej služby (NHS) nenaznačujú a očkovacia kampaň v krajine sa má zrýchliť.



"Teraz však musí každý plniť svoju úlohu - absolvovať dvakrát do týždňa test, ísť sa dať zaočkovať, keď naňho príde rad a pamätať na ruky, tvár, rozstupy a čerstvý vzduch," povedal. "Všetkých vyzývam, aby boli obozretní a pri užívaní si nových slobôd prevzali zodpovednosť - aby sme vírus udržali pod kontrolou," dodal premiér.



Najbližšia fáza uvoľňovania opatrení, ktorá je naplánovaná od pondelka 17. mája, reštauráciám a krčmám opätovne umožní obsluhovať zákazníkov aj vo vnútorných priestoroch. V krajine sa môžu otvoriť kiná, na športové podujatia môžu chodiť diváci a ľudia môžu neobmedzene cestovať do krajín na tzv. zelenom zozname. Takisto nastalo aj uvoľnenie opatrení v oblasti zhromažďovania osôb.



Johnson však v piatok povedal, že tzv. indický variant koronavírusu môže Anglicku skomplikovať prechod do záverečnej - štvrtej fázy uvoľňovania opatrení, ktorú britská vláda naplánovala na 21. júna.