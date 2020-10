Johnson predstavil nové odstupňované protipandemické opatrenia

Jilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 12. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v pondelok predstavil nové cielené opatrenia v boji proti koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré na území Anglicka vstúpia do platnosti od stredy. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica Sky News.Tento krok má podľa Sky News zjednotiť širokú škálu pandemických opatrení, ktoré v súčasnosti platia v rôznych častiach Anglicka.Johnson vo svojom príhovore v Dolnej snemovni britkého parlamentu upozornil na narastajúci počet prípadov nákazy v krajine." povedal Johnson v prejave, ktorý bol zverejnený na oficiálnej webovej stránke britskej vlády.Opätovné zavedenie celoplošného lockdownu však podľa neho nie je správne riešenie. Takýto krok by podľa premiéra "".Nové opatrenia zahŕňajú trojstupňový systém lockdownu: stredný, vysoký a veľmi vysoký. Stredný stupeň bude podľa Johnsona v platnosti na značnej časti územia Anglicka. Obmedzuje zhromažďovanie na maximálne šesť osôb a prevádzky verejného stravovania musia zatvárať o 22.00 h.Vysoký stupeň ľuďom zakazuje stretávať sa vo vnútorných priestoroch s členmi inej domácnosti. Tento stupeň sa bude vzťahovať na metropolitné grófstvo Veľký Manchester a v Birminghame, kde v súčasnosti platia lokálne obmedzenia.Veľmi vysoký stupeň takéto stretnutia zakazuje aj vo vonkajších priestoroch. Bary a krčmy musia byť zatvorené - pokiaľ nie sú schopné fungovať ako reštaurácie. Vláda podľa Johnsona poskytne finančnú pomoc ľuďom, ktorých tieto opatrenia postihnú.Tento najvyšší stupeň sa má stredy vzťahovať na mesto Liverpool a jeho okolie.Vláda obyvateľom krajiny odporúča, aby obmedzili cestovanie. Lokálne úrady budú rozhodovať o opatreniach v súvislosti so zariadeniami ako telocvične a kasína. Obchody, školy a nemocnice v krajine zostanú otvorené.O nových opatreniach navrhnutých Johnsonovým kabinetom majú v utorok rokovať a hlasovať poslanci britského parlamentu.Spojené kráľovstvo v pondelok oznámilo 13.972 nových prípadov nákazy a ďalších 50 úmrtí osôb, ktoré mali v období predchádzajúcich 28 dní pozotívny test na COVID-19.