Johnson pricestoval do Bruselu, čaká ho pracovná večera

Brusel 9. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu letecky pricestoval do Bruselu, kde ho na pracovnej večeri čakajú rozhovory s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, aby sa pokúsili zachrániť rokovania o pobrexitovej obchodnej dohode. Večera môže nádeje na dohodu aj "zabiť", napísala tlačová agentúra AFP.



Johnson priletel z Londýna a šiel do rezidencie britského veľvyslanca, čoho svedkom bol reportér AFP. Neskôr sa má premiér zúčastniť na pracovnej večeri v sídle Európskej únie.



Johnson sa vrátil do mesta, kde si urobil meno ako tvrdý zástanca brexitu. Pracovná večera bude takmer poslednou šancou na dosiahnutie pokroku v rokovaniach o pobrexitovej obchodnej dohode medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou, lebo Británia na konci tohto roka odíde z jednotného trhu EÚ.



"Ešte stále sa dá dosiahnuť dobrá dohoda," povedal Johnson v stredu britskému parlamentu, potom už odletel do Bruselu. Johnson však zároveň zopakoval, že Británia bude "mohutne prosperovať" s dohodu aj bez nej.



Spojené kráľovstvo obchodnú dohodu s Európskou úniou v jej súčasnom znení nepodpíše, varoval v stredu už skôr Johnson.



Podľa jeho slov Brusel požaduje, aby Londýn v budúcnosti dodržiaval právne predpisy EÚ, inak bude potrestaný, a aby sa vzdal svojej suverenity nad britskými výsostnými vodami.



Johnson varoval Európsku úniu, že ak chce uzatvoriť s Londýnom obchodnú dohodu, musí ustúpiť od svojich požiadaviek.



Riziko chaotického konca niekoľkoročnej brexitovej krízy v posledných dňoch teda výrazne vzrástlo. Do ukončenia prechodného obdobia zostávajú približne tri týždne a medzi Bruselom a Londýnom stále pretrvávajú nezhody. Ide o tri kľúčové oblasti, pričom najväčšie napätie vyvoláva otázka rybolovných práv v britských vodách.



Johnson v utorok naznačil, že Británia by mohla rokovania ukončiť.



Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020 a nachádza sa v tzv. prechodnom období, ktoré potrvá do konca tohto roka. Londýn a EÚ sa odvtedy snažia uzavrieť dohodu, ktorá bude upravovať ich budúce partnerské a obchodné vzťahy. Ak sa Londýnu a Bruselu nepodarí dosiahnuť dohodu o budúcom partnerstve, od 1. januára 2021 sa budú ich vzájomné obchodné vzťahy riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).