Johnson: Prímerie nebude stačiť na zrušenie sankcií voči Rusku

Londýn 29. marca (TASR) - Prípadná dohoda o prímerí na Ukrajine nebude stačiť na zrušenie britských sankcií uvalených na Rusko za jeho vojenskú agresiu voči Kyjevu. Uviedol to v utorok prostredníctvom svojho hovorcu britský premiér Boris Johnson, ktorého citovala agentúra Reuters.



"Premiér povedal, že samotné prímerie nebude dôvodom na to, aby boli zrušené sankcie voči Rusku," povedal hovorca po stretnutí predsedu vlády s kľúčovými členmi jeho kabinetu. Vyjadril sa tak v deň, v Turecku prebehlo ďalšie kolo ukrajinsko-ruských mierových rokovaní.



Podľa Johnsona treba aj naďalej zvyšovať tlak na šéfa Kremľa Vladimira Putina prostredníctvom ďalších ekonomických opatrení a zároveň poskytovať vojenskú pomoc Ukrajine. Zvyšovanie tlaku by malo donútiť Rusko, aby "úplne zmenilo svoj kurz" a ukončilo agresiu voči Ukrajine.



Londýn v spolupráci so západnými spojencami zaviedol v posledných týždňoch sankcie voči viac ako 1000 ruským a bieloruským jednotlivcom a firmám.



Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v nedeľu uviedla, že Spojené kráľovstvo by mohlo zrušiť svoje sankcie voči Rusku, len ak sa Moskva zaviaže k úplnému prímeriu a stiahnutiu svojich jednotiek z ukrajinského územia. Kremeľ tiež podľa nej bude musieť prisľúbiť, že voči Ukrajine nepodnikne "žiadnu ďalšiu agresiu".