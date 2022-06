Johnson privítal hlasovanie o nedôvere ako šancu posunúť sa vpred

Na archívnej snímke britská ministerka zahraničných vecí Elizabeth Trussová. Foto: TASR/AP

Londýn 6. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson privítal v pondelok plánované večerné hlasovanie poslancov Konzervatívnej strany o vyslovení nedôvery voči svojej osobe so slovami, že ide o šancu, ako uzavrieť kauzu "partygate" a posunúť sa ďalej. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorkyňu Downing Street.Toto hlasovanie je podľa hovorkyne šancou pre vládu. Johnson chce poslancom pripomenúť, že, dodala hovorkyňa.Johnsonovi vyjadrila pred plánovaným hlasovaním podporu ministerka zahraničných vecí Liz Trussová.uviedla na Twitteri. Svojich kolegov zároveň povzbudila, aby predsedu vlády podržali. Priblížila jeho zásluhy čo sa týka obnovy krajiny po pandémii covidu a tiež. Doplnila, že Johnson sa za svoje chyby ospravedlnil. Británia sa podľa jej slov v súčasnosti musí sústrediť na ekonomický rast.Hlasovanie o vyslovení nedôvery Johnsonovi, ktoré sa bude konať konať v pondelok v Dolnej snemovni medzi 18.00 h (19.00 h SELČ) a 20.00 h (21.00 h SELČ) oznámil sir Graham Brady, šéf parlamentného výboru Konzervatívnej strany. Žiadosť o hlasovanie podporilo najmenej 54 konzervatívcov, čím sa podarilo dosiahnuť 15-percentnú hranicu potrebnú na jeho konanie.Johnson potrebuje získať podporu 50 percent z 359 poslancov Konzervatívnej strany. Ak v jeho prospech nezahlasuje 180 konzervatívcov, rozpútal by sa zrejme boj o jeho nástupcu, píše agentúra DPA. Pri moci by však zrejme zostal dovtedy, kým by nebol vybraný jeho nasledovník. Ak Johnson v hlasovaní o nedôvere uspeje, ďalšie takéto hlasovanie sa môže podľa súčasných pravidiel konať najskôr až o rok.Johnson čelí kritike za účasť na večierkoch na Downing Street v rokoch 2020 a 2021, ktoré sa konali v čase koronavírusovej pandémie a lockdownov. Vyšetrovanie kauzy "partygate" sa začalo na základe zistení druhej tajomníčky úradu vlády Sue Grayovej. Tá vo svojej vyšetrovacej správe, ktorej záverečnú časť zverejnili koncom mája uviedla, že mnohé z týchto večierkov neboli v súlade s vtedajším protipandemickými opatreniami. Johnson dostal tiež pokutu pre oslavu svojich 56. narodenín, ktorá sa uskutočnila 19. júna 2020.Johnson síce prevzal na seba plnú zodpovednosť za tieto párty, avšak odstúpiť zo svojho postu odmietol.