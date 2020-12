Johnson: Problémy v rokovaniach pokračujú, poradíme si aj bez dohody

Londýn 21. decembra (TASR) - V rokovaniach o pobrexitovej dohode naďalej pretrvávajú problémy, povedal v pondelok britský premiér Boris Johnson. Zároveň zopakoval, že Británii sa bude dariť aj bez dohody.



"Nič sa nezmenilo: problémy pretrvávajú," odpovedal Johnson novinárom na otázku, či dôjde k obchodnej dohode. Podľa neho musia všetci pochopiť, že Británia musí mať možnosť v plnej miere kontrolovať vlastné zákony. A to isté platí aj v oblasti rybolovu.



Británia vystúpila z Európskej únie oficiálne 31. januára. Od februára plynie 11-mesačné prechodné obdobie, počas ktorého by sa obidve strany mali dohodnúť na obchodných vzťahoch platných od začiatku budúceho roka. Dohodu však stále blokujú dve oblasti - spravodlivá hospodárska súťaž a rybolov.



Ak sa Londýn a Brusel do 10 dní nedohodnú, na obchod medzi Európskou úniou a Britániou sa budú vzťahovať pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Ani s tými Johnson problém nemá, ako dodal, pre Britániu sú prijateľné.