Johnson: Protirasistické protesty uniesli extrémisti

Londýn 12. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v piatok na Twitteri uviedol, že britské protirasistické protesty "boli unesené extrémistami", ktorí v snahe "cenzurovať minulosť" poškodzujú národné pamiatky, píše agentúra AFP.



"Je zrejmé, že protesty, bohužiaľ, uniesli násilní extrémisti," napísal Johnson.



"Nemôžeme sa dnes snažiť upravovať alebo cenzurovať našu minulosť. Nemôžeme predstierať, že máme inú históriu. Sochy v našich mestách postavili minulé generácie. Tie mali iné perspektívy a odlišné vnímanie dobra a zla. Avšak tieto pamätníky nás učia o našej minulosti - so všetkými jej chybami," dodal Johnson.



Premiér sa voči protestujúcim vymedzil už v pondelok po tom, čo demonštranti v meste Bristol strhli sochu obchodníka s otrokmi Edwarda Colstona a nasprejovali grafiti na sochu Winstona Churchilla v Londýne.



V stredu demonštranti v Londýne strhli sochu obchodníka Roberta Milligana, ktorý vlastnil stovky otrokov.



Londýnsky starosta Sadiq Khan v utorok povedal, že zriadil komisiu, ktorá má posúdiť pamiatky v hlavnom meste. Všetky, ktoré majú spojitosť s otrokárstvom, "by mali byť odstránené".



Odstraňovanie pamätníkov spojených s rasizmom či otroctvom je súčasťou protestného hnutia, ktoré sa po zabití Afroameričana Georgea Floyda políciou v americkom meste Minneapolis rozšírilo do celého sveta.