Johnson: Putin už prekročil všetky medze

Brusel/Londýn 24. marca (TASR) - Británia a jej spojenci zvýšia ekonomický tlak na Rusko a v tejto chvíli zisťujú, či sa dá urobiť viac, aby zabránili šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi v prístupe k jeho zlatým rezervám. Británia navyše poskytne Ukrajine ďalších 6000 rakiet. Uviedol to vo štvrtok britský premiér Boris Johnson pred odletom na mimoriadny summit Severoatlantickej aliancie v Bruseli. Informoval o tom denník The Guardian.



Johnson pre rozhlasovú stanicu LBC Radio povedal, že Putin už svojimi krokmi na Ukrajine prekročil všetky medze a mal by sa postaviť pred Medzinárodný trestný súd (ICC).



"Celý svet už vie, že ukrajinský ľud bude bojovať za svoju krajinu... To bolo niečo, čo sme pred mesiacom naozaj nevedeli a teraz je to úplne jasné. To zmenilo geopolitickú situáciu. Zároveň to znamená, že máme povinnosť im pomôcť... Už sme im poslali asi 4000 protitankových zbraní. V priebehu niekoľkých dní pošleme ešte oveľa viac, 6000 rakiet a mnoho iného," povedal Johnson.



Podľa britského premiéra sa musí "urobiť oveľa viac" aj po ekonomickej stránke na podporu Ukrajiny. V tejto súvislosti spomenul ruské zlato.



"Môžeme urobiť viac, aby sme (Putinovi) zabránili používať okrem jeho hotovostných rezerv napríklad aj jeho rezervy zlaté?" položil Johnson rečnícku otázku a dodal, že verí, že práve ekonomickými sankciami voči Rusku dokáže Západ "skrátiť" vojnu na Ukrajine.