Johnson: Putinova povesť je navždy poškvrnená

Kyjev 9. apríla (TASR) - Objavenie tiel mŕtvych civilistov v ukrajinských mestách "natrvalo poškvrnilo" povesť ruského prezidenta Vladimira Putina, povedal v sobotu počas návštevy Kyjeva britský premiér Boris Johnson.



"To, čo Putin urobil na miestach ako Buča a Irpiň, sú vojnové zločiny, ktoré natrvalo poškvrnili jeho povesť i povesť jeho vlády," povedal Johnson, stojac po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uvádza tlačová agentúra AFP.



Johnson je zatiaľ posledným európskym lídrom, ktorý počas tohto víkendu navštívil Kyjev po tom, ako boli vo viacerých mestách, odkiaľ ustúpila ruská armáda, objavené telá civilistov. Johnson vyzdvihol Ukrajinu za to, že "vzdoruje nepriazni osudu" a odrazila ruskú ofenzívu na metropolu Kyjev.



"Rusi boli presvedčení o tom, že Ukrajinu pohltia v priebehu niekoľkých dní a že Kyjev padne za niekoľko hodín do rúk ich armády. Kruto sa však mýlili," dodal britský premiér.



Johnson po rozhovoroch so Zelenským prisľúbil Ukrajine britské obrnené vozidlá a protilodné rakety. Zelenskyj vyzval Západ, aby nasledoval príklad Británie a poskytol Ukrajine vojenskú pomoc a uvalil na Rusko ďalšie sankcie.