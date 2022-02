Johnson: Putinovo rozhodnutie o jadrových silách má odvrátiť pozornosť

Londýn 28. februára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v nedeľu povedal, že rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina uviesť do stavu pohotovosti ruské jadrové zbrane má odpútať pozornosť od toho, čo sa na Ukrajine naozaj deje. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Sú to nevinní ľudia, ktorí čelia úplne nevyprovokovanej agresii. V skutočnosti sa deje to, že sa bránia, možno účinnejšie a s väčším odporom, ako Kremeľ očakával," povedal Johnson.



Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v nedeľu armáde, aby uviedla tzv. odstrašujúce, teda jadrové sily do stavu vysokej pohotovosti.



Johnson toto rozhodnutie označil za "odvádzanie pozornosti" o skutočného diania na Ukrajine.