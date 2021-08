Johnson: Režim Talibanu budeme posudzovať hlavne na základe činov

Londýn 18. augusta (TASR) - Postoj voči militantom z Talibanu treba zaujať skôr podľa ich činov a rozhodnutí, než na základe ich vyjadrení. Uviedol to v stredu počas mimoriadnej rozpravy v parlamente britský premiér Boris Johnson, informovali agentúra AFP a televízia Sky News.



"Tento režim budeme skôr posudzovať na základe jeho rozhodnutí a činov než podľa slov, či už pôjde o jeho postoj k terorizmu, zločinu a omamným látkam, ako aj prístupu k humanitárnej pomoci smerujúcej do Afganistanu alebo právam žien na vzdelávanie," uviedol Johnson pred poslancami Dolnej snemovne, ktorá sa z dôvodu pandémie prvýkrát zaplnila až po 17 mesiacoch .



Johnson ďalej dodal, že vojaci, ktorí bojovali v Afganistane, by mali byť hrdí na to, čo dosiahli, keďže v priebehu dvoch desaťročí poskytovali ľuďom v Afganistane dôležitú ochranu. Okrem toho vyzval OSN, aby pre tento región iniciovala novú humanitárnu pomoc.



Britský premiér informoval, že odkedy Taliban obsadil väčšinu afganského územia vrátane metropoly Kábul, Spojené kráľovstvo evakuovalo 2052 Afgancov a 306 britských občanov. Schválených podľa neho bolo aj ďalších zhruba 2000 žiadostí afganských občanov o víza a "mnoho ďalších" sa stále spracúva.



Británia plánuje prijať v nasledujúcich rokoch do 20.000 Afgancov utekajúcich pred militantným hnutím Taliban, oznámilo v utorok britské ministerstvo vnútra. V prvom roku fungovania tohto nového programu presídľovania utečencov mieni Londýn prijať 5000 ľudí.



Johnson odmietol opätovné vyslanie vojakov do Afganistanu. "Je ilúziou domnievať sa, že medzi našimi partnermi (v NATO) existuje chuť pokračovať vo vojenskej angažovanosti," reagoval na otázku svojej predchodkyne Theresy Mayovej, kedy prvýkrát hovoril s generálnym tajomníkom NATO o vytvorení aliancie, ktorá by nahradila americké sily v Afganistane. "Neverím, že nasadenie desaťtisícov britských vojakov na boj proti Talibanu je možnosťou, ktorá by vyhovovala britskému ľudu alebo tomuto parlamentu," dodal Johnson.