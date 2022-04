Johnson: Rokovať s Putinom je ako vyjednávať s krokodílom

Londýn 21. apríla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu naznačil, že diskusie s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine pravdepodobne zlyhajú. Rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom označil ako vyjednávanie s "krokodílom, keď má tvoju nohu v čeľusti". TASR správu prevzala od stanice BBC.



Britský premiér v rozhovore s novinármi počas letu do Indie naznačil, že Putin môže rokovať len vtedy, ak získa na Ukrajine silnú pozíciu. Varoval však, že ruský líder by sa potom mohol pokúsiť spustiť nový útok na hlavné mesto Kyjev.



Čo sa týka ukrajinskej strany, podľa Johnsona tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj chce, aby boli ruské sily vyhnané z východnej časti Ukrajiny. Johnson sa však domnieva, že Zelenskyj zváži rozhovory o Kryme - polostrove, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko.



Britský premiér dodal, že "bez Ukrajiny by sa o Ukrajine nemalo rozhodovať".