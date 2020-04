Johnson sa od pondelku vráti do úradu

Londýn 26. apríla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson sa vráti od pondelka do práce, potvrdila v nedeľu agentúra AFP. Dodala, že sa tak deje práve v čase keď úrady hlásia, že počet úmrtí v krajine spojených s ochorením COVID-19 prekročil 20.000.



Johnson prekonal ochorenie COVID-19 a od svojho prepustenia z nemocnice 12. apríla sa zotavuje v oficiálnom vidieckom sídle britských premiérov Chequers. Čo sa jeho návratu do práce týka, podľa spravodajskej stanice Sky News je 55-ročný Johnson "dychtivý ísť do toho".



Britský premiér strávil tri dni na jednotke intenzívnej starostlivosti a neskôr priznal, že "to mohlo dopadnúť oboma spôsobmi".



V Spojenom kráľovstve platia od 23. marca karanténne opatrenia, v rámci ktorých môžu Briti opúšťať svoje domovy len na cestu do práce, nákup potravín, za účelom individuálneho športovania alebo z nemnohých iných výnimočných dôvodov.



Britská vláda ešte minulý týždeň oznámila, že karanténne opatrenia zostanú v danom rozsahu v platnosti ešte najmenej tri týždne.