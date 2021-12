Johnson sa ospravedlnil za video, porušenie pravidiel však poprel

Londýn 8. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson sa v stredu na úvod tradičnej hodiny otázok v parlamente ospravedlnil za správanie svojich zamestnancov vo videu, na ktorom vtipkujú o uskutočnení vianočného večierku počas lockdownu. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.



"Tiež som sa rozzúril, keď som to video videl. Ospravedlňujem sa za pohoršenie, ktoré spôsobilo po celej krajine," povedal Johnson. Konanie samotného večierku však poprel. "Bol som informovaný, že k žiadnemu porušeniu protiepidemických pravidiel nedošlo," povedal a dodal, že celý incident nariadil prešetriť.



Videozáznam zverejnený stanicou ITV News zachytáva, ako vysokopostavení zamestnanci Downing Street vlani vtipkujú o vianočnej párty, ktorá sa údajne uskutočnila v čase prísnych proticovidových obmedzení. Záznam bol údajne vyhotovený 22. decembra 2020 - štyri dni po údajnej oslave.



Po Johnsonovi vystúpil líder Labouristickej strany Keir Starmer, podľa ktorého premiérovo vyjadrenie "vyvolalo viac otázok, než zodpovedalo".



"Je očividné, čo sa stalo. Prečo (Johnson) neukončí vyšetrovanie hneď teraz tým, že sa prizná? Myslí si pán minister, že má morálnu autoritu byť lídrom a žiadať obyvateľov Británie, aby dodržiavali (protiepidemické) pravidlá?" uviedol Starmer.



Johnson vzápätí obvinil Starmera, že sa pokúša narušiť vieru verejnosti v proticovidové opatrenia jeho vlády. "Je veľká chyba snažiť sa z tejto témy politicky ťažiť," povedal Johnson, za čo ho opoziční poslanci vypískali.



Medzitým sa opäť ozval niekdajší hlavný Johnsonov poradca Dominic Cummings, ktorý viackrát verejne kritizoval predsedu vlády za nezvládnutie koronavírusovej pandémie. Na Twitteri uviedol, že sa na Downing Street konalo dokonca viacero večierkov v rozpore s vtedy platnými opatreniami.



Viacerí labouristickí poslanci, ako aj vedúci predstaviteľ Škótskej národnej strany (SNP) v britskom parlamente Ian Blackford vyzvali Johnsona, aby v súvislosti s kontroverzným videom odstúpil. Starmer zopakoval svoju výzvu, že Johnson musí odovzdať polícii všetky predmetné informácie o večierkoch, ktoré sa na Downing Street uskutočnili počas lockdownu.



"Usporiadali párty počas lockdownu. Vedeli, že je to proti pravidlám. Vedeli, že to nemôžu priznať. Mysleli si, že je to vtipné. Potom to ututlali. Predseda vlády musí odovzdať polícii všetko, čo vláda vie o večierkoch na Downing Street," napísal líder opozície na Twitteri.



Sky News priniesla aj informáciu, že britská vláda čoskoro oznámi sprísnenie proticovidových opatrení - tzv. Plán B. Johnson však v parlamente avizoval, že akékoľvek prípadné opatrenia najprv prerokuje so svojím kabinetom.