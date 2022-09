Johnson sa poďakoval a vyzval konzervatívcov, aby podporili Trussovú

Londýn 6. septembra (TASR) - Odchádzajúci britský premiér Boris Johnson sa v utorok poďakoval za podporu a vyzval konzervatívcov, aby podporili jeho nástupkyňu Liz Trussovú. Konzervatívna vláda podľa jeho slov krajinu dostane z krízy. TASR správu prevzala z webových stránok staníc BBC a Sky News.



Johnson v rozlúčkovom prejave povedal, že jeho vláde sa podarilo dokončiť brexit - odchod Spojeného kráľovstva z EÚ -, Británia pod jeho vedením v decembri 2020 ako prvá začala s očkovaním proti covidu a tento rok zabezpečila dodávky zbraní na Ukrajinu.



Pripomenul tiež úspechy konzervatívcov pri znižovaní kriminality, budovaní nových nemocníc, vo vzdelávaní, rozvoji infraštruktúry, či využívaní veternej energie.



Britské hospodárstvo a rodiny zažívajú náročné obdobie, povedal Johnson. "Verím, že Liz Trussová a konzervatívna vláda urobí všetko, čo je v našich silách, aby ľudí dostala z tejto krízy. Táto krajina to vydrží a zvíťazíme," povedal.



Ruský prezident Vladimir Putin si podľa neho robí zbytočné "ilúzie", ak si myslí, že vydieraním a zastrašovaním Britov v spojitosti s energetickou krízou môže uspieť.



O svojej budúcnosti Johnson povedal, že "je jednou z pomocných rakiet, ktorá splnila svoju funkciu a teraz sa zľahka vráti do atmosféry a so šplechnutím zmizne v nejakom vzdialenom a neznámom kúte Tichomoria."



"Vraciam sa k svojmu pluhu ako Cincinnatus a tejto vláde neponúkam nič, len čo najvrúcnejšiu podporu," povedal odchádzajúci premiér. Lucius Quinctius Cincinnatus bol rímsky šľachtic, ktorého v piatom storočí pred Kristom dvakrát povolali do funkcie diktátora aby porazil nepriateľov Ríma.



Johnson sa v závere svojho prejavu poďakoval členom vlády, obyvateľom Británie i každému, kto pomáhal jeho rodine, vrátane svojho psa Dilyna a kocúra Larryho na Downing Street.



Johnson sa po prejave v spoločnosti manželky Carrie vydal na cestu na zámok Balmoral v Škótsku, kde britskej kráľovnej Alžbete II. oficiálne odovzdá rezignáciu. Kráľovná potom poverí zostavením vlády novú premiérku Liz Trussovú. Balmoral je od Londýna vzdialený približne 830 kilometrov.