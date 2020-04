Johnson sa postupne vracia do práce, chystá sa hovoriť s Trumpom

Londýn 21. apríla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson, ktorý sa zotavuje z ochorenia COVID-19, sa postupne vráti do práce a tento týždeň absolvuje telefonické rozhovory britskou kráľovnou a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informovala o tom v utorok televízia Sky News s odvolaním sa na premiérov úrad na Downing Street 10.



Johnson bude s Trumpom telefonicky hovoriť v utorok popoludní a do konca tohto týždňa aj s kráľovnou. Pre Johnsona to bude prvý kontakt s panovníčkou od 1. apríla.



Johnsonovi chorobu COVID-19 diagnostikovali 26. marca a začiatkom apríla strávil sedem nocí v londýnskej Nemocnici sv. Tomáša. V súčasnosti sa zotavuje v oficiálnom vidieckom sídle britských premiérov Chequers.



Johnson sa podľa svojho hovorcu oficiálne nezúčastňuje na chode vlády. Je však v spojení s ďalšími svetovými lídrami a aj s členmi svojho kabinetu. Johnsona čiastočne zastupuje britský minister zahraničných vecí Dominic Raab.