Johnson sa v Severnom Írsku pokúsi vyriešiť dôsledky dohody o brexite

Londýn 16. mája (TASR) - Britský premiér Boris Johnson odcestoval v pondelok do Belfastu s cieľom pokúsiť sa vyriešiť dôsledky dohody o brexite. TASR správu prevzala z agentúry AFP a stanice BBC.



Tieto dôsledky – známe ako protokol – zahŕňajú colné kontroly na tovar prichádzajúci do Severného Írska z Anglicka, Škótska a Walesu, a vzťahujú sa aj na regionálnu vládu v Severnom Írsku, pripomína BBC.



"Vláda Spojeného kráľovstva sa bude podieľať na zabezpečení politického mieru a demokracie, (všetky predmetné) strany sa však musia zísť s cieľom znovu zaviesť rozdelenie moci," uviedol Johnson na Twitteri.



Demokratická unionistická strana (DUP), ktorá v regionálnych voľbách 5. mája skončila na druhom mieste, nesúhlasí s protokolom o Írsku a Severnom Írsku.



Toto opatrenie podľa DUP Severné Írsko odpojí od zvyšku Spojeného kráľovstva, píše BBC. Demokratická unionistická strana účasť na tvorbe vlády odmieta a podmieňuje ju zmenou protokolu.



Vo voľbách zvíťazila nacionalistická írska strana Sinn Féin, ktorá tak sa tým po prvý raz stala politickým subjektom s najväčším zastúpením v parlamente Severného Írska (v Stormonte).



Protokol o Írsku a Severnom Írsku je súčasťou dohody o vystúpení Británie z EÚ a jeho cieľom je zabrániť obnoveniu fyzickej hranice medzi britským Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá je členským štátom Európskej únie.



Británia má v spojitosti s týmto protokolom nezhody aj s Európskou úniou, pripomína BBC.



Britská vláda sa pokúša opätovne otvoriť dohodu o brexite, keď tvrdí, že v dôsledku spomínaného protokolu došlo k narušeniu toku tovaru do Severného Írska. Hrozí pritom, že ak EÚ navrhované zmeny neprijme, Londýn aktivuje ochranné opatrenia stanovené v dohode. EÚ podobné návrhy odmieta a tvrdí, že súčasný stav chráni aj integritu jednotného trhu Európskej únie.