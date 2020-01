Johnson sľúbil Severnému Írsku po obnovení vlády žiarivú budúcnosť

Belfast 13. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson navštívil v pondelok Severné Írsko, kde sa politické strany minulý týždeň dohodli na obnovení spoločnej vlády. Johnson krajine sľúbil "žiarivú budúcnosť", informovala agentúra AFP.



"Dúfam, že pomocou dobrej vôle, ústupkov a tvrdej práce všetkých strán to bude v skutku veľmi žiarivá budúcnosť," povedal Johnson po stretnutí s poslancami severoírskeho parlamentu a írskym premiérom Leom Varadkarom.



Severoírsky parlament (Stormont) zvolil na svojom sobotňajšom zasadnutí líderku Demokratickej unionistickej strany (DUP) Arlene Fosterovú za premiérku Severného Írska. Vicepremiérkou sa stala Michelle O'Neillová zo strany Sinn Féin.



Johnson po stretnutí s oboma političkami pochválil severoírskych politikov za to, že "dali bokom odlišnosti", začali konať a ukázali vodcovské schopnosti.



Britská vláda bude podľa Johnsona severoírsky parlament podporovať politicky aj finančne a peňažné prostriedky budú smerovať najmä do zdravotníctva, ktoré zasiahli štrajky.



Sinn Féin a probritská DUP sa 10. januára po troch rokoch sporov dohodli na obnovení spoločnej vlády. Tá sa rozpadla v januári 2017, keď Sinn Féin odmietla spolupracovať s DUP v súvislosti so škandálom okolo nadmernej štátnej podpory programu využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktorý mal stáť daňových poplatníkov takmer 500 miliónov libier. Krajinu odvtedy viedla úradnícka vláda.



DUP a Sinn Féin sa v Severnom Írsku delili o moc vo vláde od roku 2007 na základe podmienok stanovených v tzv. Veľkopiatkovej dohode z roku 1998.