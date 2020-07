Johnson sľúbil, že dá nezávisle preskúmať reakciu vlády na pandémiu

Londýn 15. júla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu prisľúbil, že dá nezávisle preskúmať, ako vláda postupovala v boji proti pandémii nového koronavírusu. Aktuálne však podľa neho nie je "správna chvíľa" na začatie takéhoto prešetrovania, keďže v krajine teraz denne zaznamenávajú zvýšený počet prípadov nákazy aj úmrtí, informuje britská stanica Sky News.



"Nemyslím si, že teraz - uprostred boja s pandémiou - nastal ten pravý moment na to, aby sme venovali veľa času vyšetrovaniu. Ale samozrejme, budeme sa snažiť zobrať si z tejto situácie ponaučenie do budúcna," vyjadril sa Johnson.



Premiér zároveň povedal, že k oficiálnemu preskúmaniu "určite" dôjde, konkrétne detaily však neposkytol.



Líder strany Liberálnych demokratov Ed Davey vyzval v stredu Johnsona, aby sa zaviazal k dodržaniu svojho sľubu.



"Za vlády tohto premiéra sme zažili jednu z najvyšších úmrtností na svete a najvyšší počet úmrtí zdravotníckeho personálu a sociálnych pracovníkov v rámci Európy," vyjadril sa Davey.



Britskí vedci tento týždeň varovali pred druhou vlnou koronavírusu, ktorá by si v období od septembra 2020 do júna 2021 mohla podľa najhoršieho scenára v Británii vyžiadať až 120.000 úmrtí.



Británia počas prvej vlny pandémie zaznamenala vyše 45.000 úmrtí na ochorenie COVID-19, čo je najviac v Európe.