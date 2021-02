Johnson sľúbil, že podnikne kroky proti bariére v Írskom mori

Londýn 3. februára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu sľúbil, že "urobí všetko, čo je potrebné", vrátane pokusu o zrušenie časti pobrexitovej dohody medzi Britániou a EÚ, a to s cieľom "zabezpečiť, aby v Írskom mori nebola žiadna bariéra". Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Premiér povedal, že Británia sa bude snažiť zabezpečiť, aby medzi Severným Írskom a Írskou republikou nevznikli hranice a aby sa zachovala zásada neobmedzeného prístupu do všetkých častí Spojeného kráľovstva.



Premiér v stredu po rozhovoroch so severoírskou premiérkou Arlene Fosterovou pripomenul možnosť aktivovať článok 16 Protokolu o Severnom Írsku, ktorý je súčasťou dohody o vystúpení Británie z EÚ.



Európska únia minulý týždeň zvažovala aktiváciu tohto článku v súvislosti so zavedením mechanizmu, ktorý európskym orgánom umožní kontrolovať vývoz vakcín vyrobených v Európskej únii, pripomína Sky News. EÚ však nakoniec článok 16 neaktivovala.



Protokol o Severnom Írsku mal zabrániť vzniku tvrdej hranice medzi Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, a Írskou republikou, ktorá je členskou krajinou EÚ. Článok 16 umožňuje vo výnimočných a krízových situáciách jednostranne obmedziť vývoz tovaru z EÚ do Severného Írska.



Johnson má v stredu absolvovať rozhovory so šéfom úradu britskej vlády Michaelom Govom, podpredsedom Európskej komisie (EK) Marošom Šefčovičom, Fosterovou a podpredsedníčkou vlády Severného Írska Michelle O'Neillovou.



Otvorené hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou sú kľúčovým faktorom mierového procesu, ktorý ukončil dlhoročné násilnosti v regióne. Po tom, čo Británia vystúpila z EÚ, bolo jediným spôsobom, ako zabrániť kontrolám na tejto hranici, zaistiť, že Severné Írsko bude dodržiavať isté pravidlá Európskej únie. Severné Írsko tak aj po brexite zostáva súčasťou jednotného európskeho trhu. Znamená to však kontroly na hraniciach medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva.



Voči tomuto rozhodnutiu však protestujú probritskí politici Demokratickej unionistickej strany (DUP), ktorí tvrdia, že sa tým de facto vytvorila hranica na mori medzi Severným Írskom a Britániou.